Февраль, 23 в 9:57

Сегодня, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 38,93 грн, что на 5 коп. дешевле, чем накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс доллара на сегодня до сих пор без изменений — 36,56 грн. Польский злотый подешевел на 1 коп. и стоит 8,20 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 23.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,70 грн 41,70 грн Доллар 39,00 грн 39,50 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,40 грн 42,30 грн Доллар 39,35 грн 40,20 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Євро 41,40 грн 42,00 грн Доллар 39,10 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,10 грн 42,10 грн Доллар 39,45 грн 39,60 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 41,50 грн 42,50 грн Доллар 39,25 грн 40,25 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ