Наличный евро немного подешевел: курс валют в Украине на 23 февраля
Фото: Pixabay
Сегодня, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 38,93 грн, что на 5 коп. дешевле, чем накануне.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс доллара на сегодня до сих пор без изменений — 36,56 грн. Польский злотый подешевел на 1 коп. и стоит 8,20 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 23.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70 грн
|41,70 грн
|Доллар
|39,00 грн
|39,50 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,40 грн
|42,30 грн
|Доллар
|39,35 грн
|40,20 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|41,40 грн
|42,00 грн
|Доллар
|39,10 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,10 грн
|42,10 грн
|Доллар
|39,45 грн
|39,60 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,50 грн
|42,50 грн
|Доллар
|39,25 грн
|40,25 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ