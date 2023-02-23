Готівкове євро трохи здешевшало: курс валют в Україні на 23 лютого
Фото: Pixabay
Сьогодні, 23 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 38,93 грн, що на 5 коп. дешевше, ніж напередодні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Офіційний курс долара на сьогодні досі без змін – 36,56 грн. Польський злотий подешевшав на 1 коп. і коштує 8,20 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 23.02.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,70 грн
|41,70 грн
|Долар
|39,00 грн
|39,50 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,30 грн
|Долар
|39,35 грн
|40,20 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,40 грн
|42,00 грн
|Долар
|39,10 грн
|39,95 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,10 грн
|42,10 грн
|Долар
|39,45 грн
|39,60 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41,50 грн
|42,50 грн
|Долар
|39,25 грн
|40,25 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ