Лютий, 23 в 9:57

Сьогодні, 23 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 38,93 грн, що на 5 коп. дешевше, ніж напередодні.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс долара на сьогодні досі без змін – 36,56 грн. Польський злотий подешевшав на 1 коп. і коштує 8,20 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 23.02.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,70 грн 41,70 грн Долар 39,00 грн 39,50 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,30 грн Долар 39,35 грн 40,20 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 41,40 грн 42,00 грн Долар 39,10 грн 39,95 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 41,10 грн 42,10 грн Долар 39,45 грн 39,60 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж Євро 41,50 грн 42,50 грн Долар 39,25 грн 40,25 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ