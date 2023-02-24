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Факты / Україна / Экономика

Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 24 февраля

Марта Бондаренко, редактор ленты
Євро
Фото: Depositphotos

По состоянию на 24 февраля официальный курс евро составляет 38,82 грн, что на 11 коп. дешевле, чем вчера.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Официальный курс доллара на сегодняшний день без изменений – 36,56 грн. Польский злотый подешевел на 2 коп. и стоит 8,18 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 24.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 грн 41,70 грн
Доллар 39,05 грн 39,55 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 грн 42,10 грн
Доллар 39,30 грн 40,15 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,30 грн 41,90 грн
Доллар 39,20 грн 39,90 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 грн 42,10 грн
Доллар 39,50 грн 39,60 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 41,50 грн 42,50 грн
Доллар 39,00 грн 40,00 грн
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Наличный евро немного подешевел: курс валют в Украине на 23 февраля

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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