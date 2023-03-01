В январе почти все нардепы получили 100% надбавку за “интенсивность труда” — СМИ

Март, 01 в 13:46

396 из 415 народных депутатов Верховной Рады получили 100% надбавки к своему должностному окладу за “интенсивность труда” за январь 2023 года.

Об этом сообщает издание Украинская правда.

Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составляет 48,8 тыс. гривен.

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– Эта сумма включает зарплату, 100% надбавку к окладу и вариативные выплаты — за почетное звание, за научную степень, средства за отпуск, больничный или служебную командировку, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, наибольшие выплаты получили спикер парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тыс. гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тыс. гривен.

Наименьшие выплаты получили исключенный из фракции Слуга народа Александр Дубинский – 5 тыс. гривен и депутат из группы Доверие Валерий Лунченко — всего 4,9 тыс. гривен.

19 депутатов не получили надбавку за интенсивность работы. Из них 17 вообще не получили никаких выплат за январь.

Преимущественно это лишенные мандатов нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ.

– Депутат лишенный мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов и Сергей Шахов из группы Доверие не получили зарплату, но получили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку соответственно, — отмечается в сообщении.

Суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года страна потратила 19,4 млн гривен — это почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Тогда на выплаты депутатам из бюджета потратили 10,3 млн гривен.

Напомним, треть украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Как сообщили социологи, в особенно сложной ситуации оказались переселенцы и жители зон боевых действий, половина из них остались без работы.