У січні майже всі нардепи отримали 100% надбавку за “інтенсивність праці” – ЗМІ

Березень, 01 в 13:46

396 з 415 народних депутатів Верховної Ради отримали 100% надбавки до свого посадового окладу за “інтенсивність праці” за січень 2023 року.

Про це повідомляє видання Українська правда.

Середня виплата на одного депутата за січень 2023 року складає 48,8 тис. гривень.

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– Ця сума включає зарплатню, 100% надбавку до окладу та варіативні виплати – за почесне звання, за науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження,– йдеться у повідомленні.

Як пише видання, найбільші виплати отримали спікер парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тис. гривень та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко – 69,1 тис. гривень.

Найменші виплати отримали виключений з фракції Слуга народу Олександр Дубінський – 5 тис. гривень та депутат з групи Довіра Валерій Лунченко – всього 4,9 тис. гривень.

19 депутатів не отримали надбавку за інтенсивність роботи. З них 17 взагалі не отримали жодних виплат за січень.

Переважно це позбавлені мандатів нардепи від забороненої партії ОПЗЖ.

– Депутат позбавлений мандата від ОПЗЖ Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи Довіра не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно,– зазначається у повідомленні.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні 2023 року країна витратила 19,4 млн гривень – це майже удвічі більше ніж за аналогічний місяць минулого року. Тоді на виплати депутатам з бюджету витратили 10,3 млн гривень.

Нагадаємо, третина українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення російських військ.

Як повідомили соціологи, в особливо складній ситуації опинилися переселенці й жителі зон бойових дій, половина з них залишилися без роботи.