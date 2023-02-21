Через війну третина українців втратили роботу – опитування

Лютий, 21 в 14:14

Третина українців втратили роботу через повномасштабне вторгнення російських військ.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг.

Як повідомили соціологи, в особливо складній ситуації опинилися переселенці й жителі зон бойових дій: половина з них залишилися без роботи.

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А половина з тих, хто зміг продовжити працювати під час війни, все одно зазнали зменшення заробітної плати.

– Найскладніша ситуація з роботою була у перші місяці війни, надалі люди почали повертатись до роботи. Також після різкого падіння охочих зайнятися власною справою на початку війни, їх кількість поступово відновлюється, – йдеться у дослідженні.

Основною стратегією дій у випадку скорочення доходу залишається пошук додаткового джерела (зменшився з 62 до 54%): багато хто почав шукати другу роботу під час війни або почав більше працювати.

Однак можливість контролювати свій дохід (60%) є не у всіх, це особливо складно для старших.