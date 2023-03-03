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Факты / Україна / Экономика

Более 3 тыс. грн: в Минюсте рассказали, сколько тратят на одного военнопленного РФ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Російські полонені

Минюст тратит на содержание одного российского военнопленного около 10 тыс. грн в месяц.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

– Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, — эта сумма составляет около 10 тыс. грн на одного пленного в месяц, – сказала замминистра.

Ранее в Минюсте говорили, что на одного российского пленного тратят 3 тыс. грн в месяц.

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Высоцкая пояснила, что тогда речь шла только о расходах на питание и коммунальные услуги.

Она отметила, что в Минюсте еще не подводили итоги за 2022 год, но по итогам 2021 года сумма стоимости содержания заключенных в СИЗО, составила около 130 тыс. грн в год.

Тогда на одного удерживаемого тратилось около 11 тысяч гривен в месяц.

Напомним, 4 февраля состоялся очередной обмен пленных, во время которого удалось вернуть из российского плена еще 116 украинских защитников.

Фото: Дмитрий Лубинец

Источник: Укринформ
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