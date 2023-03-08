НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank: термінали не працюватимуть

Березень, 08 в 0:10

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати IBOX Bank з 7 березня 2023 року. Термінали IBOX не працюватимуть.

Відповідне рішення НБУ ухвалило згідно зі статтею 77 закону України Про банки та банківську діяльність через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, йдеться про посилення заходів належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

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Також йдеться про розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років НБУ за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення наклав штраф, зупинив здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відсторонив посадову особу банку від посади, надіслав письмове застереження (двічі).

У НБУ додали, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.