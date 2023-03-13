Після вихідних євро здорожчало: курс валют на 13 березня
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У понеділок, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,74 грн/€1. Євро подорожчало на 12 копійок.
Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 13.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,00
|Долар
|38,25
|39,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,30
|40,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|40,80
|Долар
|38,00
|38,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,80
|Долар
|38,15
|38,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк