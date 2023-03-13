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Факти / Україна / Економіка

Після вихідних євро здорожчало: курс валют на 13 березня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Після вихідних євро здорожчало: курс валют на 13 березня
Фото: Unsplash

У понеділок, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,74 грн/€1. Євро подорожчало на 12 копійок.

Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 13.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 37,95 38,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,00
Долар 38,25 39,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,30 40,40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,80
Долар 38,00 38,90

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 40,80
Долар 38,15 38,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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