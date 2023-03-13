Березень, 13 в 9:36

Після вихідних євро здорожчало: курс валют на 13 березня

У понеділок, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,74 грн/€1. Євро подорожчало на 12 копійок. Курс американського долара не змінився, він коштує 36,57 грн/$1. В обмінниках українських банків вартість валюти відрізняється. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 13.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,55 Долар 37,95 38,45 Курс валют в Ощадбанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,00 Долар 38,25 39,25 Курс валют у Монобанку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,30 40,40 Долар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банку: Валюта Купівля Продаж Євро 39,90 40,80 Долар 38,00 38,90 Курс валют в УкрСиббанку: Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,80 Долар 38,15 38,80 Читайте Криптовалюта прийшла на допомогу Україні: у Мінцифри зібрали майже $55 млн Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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