Март, 14 в 21:48

На второй год полномасштабной войны рынок труда в Украине демонстрирует существенное восстановление. Ежемесячно количество вакансий увеличивается, зарплата понемногу растет, конкуренция снижается, активнее всего восстанавливается центр и юг Украины.

Об этом говорят аналитики платформы по поиску работы Work.ua. В феврале предложений работы в Украине появилось на 11% больше, чем в рекордном январе.

Наибольшую динамику восстановления показали Кировоградская, Днепропетровская, Черновицкая, Николаевская, Черниговская области.

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А вот больше всего вакансий работодатели разместили в Киевской области — 20 034 предложений работы, во Львовской — 6 914, в Днепропетровской — 6 401, в Одесской — 4 469, в Ивано-Франковской области — 2 000, говорится в ежемесячной аналитике Work.ua.

Существенный прирост предложений был по должностям садовник, дизайнер интерьера, инженер по пожарной безопасности, помощник адвоката, зубной техник.

По состоянию на 9 марта, в Украине активных вакансий ориентировочно 67 577. Чаще ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей и поваров. Больше всего предложений сейчас в таких направлениях работы:

рабочие специальности, производство — 11 050 вакансий;

продажи, закупки — 10 470;

розничная торговля — 7 442;

гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 5 990;

IT, компьютеры, интернет — 5 218;

медицина, фармацевтика — 5 019.

Средняя зарплата в Украине выросла

Поднятие не очень существенное, но все же впервые от полномасштабного вторжения средняя зарплата по Украине выросла с 15 тыс. до 15,5 тыс. грн, говорится в аналитике платформы по поиску работы Work.ua.

Самую высокую зарплату в феврале предлагали:

медиабайерам — 50 тыс. грн;

водителям-международникам — 41,5 тыс. грн;

рихтовщикам — 32,5 тыс. грн;

риелторам — 30 тыс. грн;

автослесарям-мотористам — 27,5 тыс. грн.

В отдельных сферах также был рост зарплат. В частности, больше работодатели начали предлагать топ-менеджерам и руководителям высшего звена, специалистам, которые работают в страховании, сфере обслуживания, производстве, занимаются дизайном, и тем, кто работает в сфере телекоммуникаций.

Пятерка категорий с самой большой зарплатой в Украине неизменна. Лидирует категория Недвижимость, в которой платят 30 тыс. грн. Далее Топ-менеджмент, руководство высшего звена — 30 тыс. грн; Транспорт, автобизнес — 22,5 тыс. грн; Продажа, закупка — 20 тыс. грн и Сельское хозяйство, агробизнес — 19,5 тыс. грн.

Согласно аналитике за февраль, меньше всего оплачивалась работа уборщиков — 8 тыс. грн, санитаров — 8,5 тыс. грн, посудомойщиков — 9 тыс. грн, ассистентов ветеринарного врача и мастеров производственного обучения — по 10 тыс. грн.

В феврале украинцы чаще устраивались на работу

По сравнению с январем, количество соискателей на платформах по поиску работы уменьшилось и держится на уровне декабря 2022 года.

Конкурентными остаются должности, которые предусматривают удаленную работу, возможность работать из любой точки мира, например, верстальщик, специалист чата, Front-end программист, веб-дизайнер.

А вот не хватает на рынке труда электрослесарей, горняков, эндокринологов, врачей УЗИ.

По данным Work.ua, сейчас работодатели начинают существеннее чувствовать кадровый голод. На рынке труда много молодых специалистов в возрасте 16-24 лет и тех, кто имеет опыт работы более пяти лет. Однако мало самых желанных кандидатов, подходящих по опыту, поэтому компании долго не могут закрыть вакансии.