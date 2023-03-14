Березень, 14 в 21:48

На другий рік повномасштабної війни ринок праці в Україні демонструє суттєве відновлення. Щомісяця кількість вакансій збільшується, зарплата потроху зростає, конкуренція знижується, найактивніше відновлюються центр і південь України.

Про це говорять аналітики платформи з пошуку роботи Work.ua. У лютому пропозицій роботи в Україні з’явилося на 11% більше, ніж у рекордному січні.

Найбільшу динаміку відновлення показали Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернівецька, Миколаївська, Чернігівська області.

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А от найбільше вакансій роботодавці розмістили у Київській області – 20 034 пропозиції роботи, у Львівській — 6 914, у Дніпропетровській — 6 401, в Одеській — 4 469, в Івано-Франківській області — 2 000, йдеться у щомісячній аналітиці Work.ua.

Суттєвий приріст пропозицій був за посадами садівник, дизайнер інтер’єру, інженер із пожежної безпеки, помічник адвоката, зубний технік.

Станом на 9 березня, в Україні активних вакансій орієнтовно 67 577. Найчастіше шукають продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів. Найбільше пропозицій нині у таких напрямах роботи:

робочі спеціальності, виробництво – 11 050 вакансій;

продаж, закупівля – 10 470;

роздрібна торгівля – 7 442;

готельно-ресторанний бізнес, туризм – 5 990;

IT, комп’ютери, інтернет – 5 218;

медицина, фармацевтика – 5 019.

Середня зарплата в Україні зросла

Підняття не дуже суттєве, але все ж вперше від повномасштабного вторгнення середня зарплата по Україні зросла з 15 тис. до 15,5 тис. грн, йдеться в аналітиці платформи з пошуку роботи Work.ua.

Найвищу зарплату в лютому пропонували:

медіабаєрам — 50 тис. грн;

водіям-міжнародникам — 41,5 тис. грн;

рихтувальникам — 32,5 тис. грн;

рієлторам — 30 тис. грн;

автослюсарам-мотористам — 27,5 тис. грн.

В окремих сферах також було зростання зарплат. Зокрема, більше роботодавці почали пропонувати топменеджерам і керівникам вищої ланки, фахівцям, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном, та тим, хто працює у сфері телекомунікацій.

П’ятірка категорій з найбільшою зарплатою в Україні незмінна. Лідирує категорія Нерухомість, в якій платять 30 тис. грн. Далі – Топменеджмент, керівництво вищої ланки – 30 тис. грн; Транспорт, автобізнес – 22,5 тис. грн; Продаж, закупівля – 20 тис. грн та Сільське господарство, агробізнес – 19,5 тис. грн.

Відповідно до аналітики за лютий, найменше оплачувалася робота прибиральників – 8 тис. грн, санітарів – 8,5 тис. грн, посудомийників – 9 тис. грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання – по 10 тис. грн.

У лютому українці частіше влаштовувалися на роботу

Порівняно з січнем, кількість шукачів на платформах із пошуку роботи зменшилася і тримається на рівні грудня 2022 року.

Конкурентними залишаються посади, які передбачають віддалену роботу, можливість працювати з будь-якої точки світу, наприклад, верстальник, спеціаліст чату, Front-end програміст, вебдизайнер.

А от бракує на ринку праці електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД.

За даними Work.ua, зараз роботодавці починають істотніше відчувати кадровий голод. На ринку праці багато молодих спеціалістів віком 16-24 років і тих, хто має досвід роботи понад п’ять років. Проте мало найбажаніших кандидатів, які підходять за досвідом, тому компанії довго не можуть закрити вакансії.