Март, 10 в 17:44

Слово инфляция вызывает у большинства неприятные ощущения. Первое, что приходит на ум, — космические цены на товары и обесценивание гривны.

На самом деле инфляция отражает снижение покупательной способности денежной единицы (в нашем случае, украинской гривны).

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский отмечает, что инфляция — это скорость изменения цен в экономике, то есть это не сами цены.

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Факты ICTV узнавали, что такое индекс инфляции, о чем свидетельствует этот показатель и какой он в 2023 году.

Что такое индекс инфляции 2023: на что влияет

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов отмечает, что инфляция — это явление, которое показывает, что на определенном промежутке времени какая-то услуга или продукция будут стоить больше, чем определенное время назад.

То есть инфляция показывает насколько обесценивается наша денежная единица.

— Индекс инфляции — это сложный показатель, который в среднем показывает насколько меньше мы можем купить товаров и услуг за 1 грн в течение, например, одного года, — говорит финансовый аналитик.

Как рассчитывают индекс инфляции? Во всем мире это показатель высчитывают следующим образом — берут определенную группу товаров и услуг и смотрят, на сколько они выросли в цене за год.

Лупоносов добавляет, что индекс инфляции может быть отрицательный и положительный.

— Отрицательный — это когда произошла дефляция (то есть на 1 грн мы можем купить больше товаров), а положительный — это инфляция (то есть мы можем купить меньше товаров и услуг на 1 грн), — рассказывает финансовый аналитик.

Эксперт добавляет, что каждый украинец может высчитать собственный индекс инфляции. Например, посчитать сумму борщевого набора год назад и сейчас.

— К сожалению, сегодня в Украине нет четкого алгоритма расчета этого показателя. Индекс инфляции-это не просто какой-то показатель, который рассчитывают для того, чтобы узнать насколько мы стали хуже жить! Индекс инфляции — очень важный показатель, который учитывается при расчетах зарплат, пенсий, прожиточного минимума и т.д., — отмечает финансовый аналитик.

Алексей Лупоносов добавляет, что от правильного расчета индекса инфляции формируется уровень жизни украинцев. Поэтому очень важно правильно рассчитать этот показатель!

Индекс инфляции 2023

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,7%, а с начала года – 1,5%.

Базовая инфляция в феврале 2023 года по сравнению с январем 2023 года составила 0,5%, с начала года – 1,2%.

Индекс инфляции за январь 2023

Инфляция на потребительском рынке в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составила 0,8%, с январем 2022 года — 26,0%. Индекс инфляции в Украине в январе 2023 составил 100,8%.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 6,4% на 4,4%) подорожали овощи и фрукты.

На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.

В то же время на 3,3-0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар и тому подобное.

Индекс потребительских цен вычисляет Государственная служба статистики Украины, а публикуется индекс инфляции не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

То есть ждать индекс инфляции за март 2023 года нужно 10 апреля 2023 года.