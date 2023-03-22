Март, 22 в 14:08

За последние несколько месяцев топливо в Украине подешевело на 4-5 грн. По состоянию на 22 марта стоимость литра А-95 на украинских АЗС — 47,29 грн в среднем, дизтоплива — 48,08 грн. В последнюю неделю падение цен остановилось, но специалисты топливного рынка прогнозируют, что в ближайшие недели от нынешней стоимости могут отминусоваться еще 1-2 грн.

Бензин и дизель дешевеют из-за мировых санкций на российскую нефть. Как это работает, Фактам ICTV рассказал руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По словам эксперта, на мировом рынке вдвое подешевела нефть — сейчас цена составляет $70 за баррель, год назад, в марте, фиксировали рекордные показатели — $140. Причина снижения цены — эмбарго на российскую нефть. Санкции заставляют россиян искать новые маршруты поставок своих нефтепродуктов, они дальние и затратные. Чтобы хоть кто-то покупал их нефть, РФ вынуждена делать большие скидки. Еще и доплачивать за транспортировку, чтобы топливо поехало на другой край света, говорит Куюн.

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— Мы видим очередное разрушение мифа, что без российской нефти все остановится, будет рост цен, дефицит. Наоборот, мы имеем сегодня рекордные запасы топлива в Европе и в Украине — и это все давит на цены, они снижаются. И мы видим, что у нас существует дополнительный потенциал для снижения цен на бензин и на дизельное топливо — 1-2 грн в течение следующих недель, возможно, 10 дней, и это произойдет, — прогнозирует руководитель Консалтинговой групп А-95.

Эксперт отмечает, что сейчас в Украине достаточно всех видов топлива. Его так много, что уже негде хранить — нефтебазы трейдеры не используют из соображений безопасности, топливом до отказа залиты все заправочные станции, стоят полные бензовозы, цистерны. Сейчас началась посевная, пик потребления топлива, но Украина к этому готова. И дефицита, как в прошлом году, точно не будет. Что же будет с ценами дальше, будет ли дешеветь нефть на мировом рынке, точно спрогнозировать трудно. Пока антироссийские санкции действуют, и действуют эффективно.

— В России накапливается нефть, они не могут ее продать, залиты все танкеры, которые на воде могут находиться, они заполнили все возможные резервуары. И неизвестно, как все дальше будет развиваться. Возможно, им придется сокращать нефтепереработку, соответственно, придется сокращать нефтедобычу. Поэтому пока наблюдаем за этим всем, — говорит Куюн.

Автомобильный газ тоже подешевел — с начала года на 7 грн в среднем, сейчас цена стабилизировалась на уровне примерно 22 грн. Но причина этого очень неоднозначна, подчеркивает эксперт. Сейчас много подозрительного сжиженного газа завозят в Украину из стран Балтии — из Латвии, Литвы, а также из Польши. И есть все основания полагать, что это дешевый российский газ.

— Документы свидетельствуют о том, что это так называемые миксы, которые содержат российский газ. Некоторые партии это и есть российский газ, но с другими документами, которые выдали уже европейские страны, вот он уже не российский. Потому наша таможня его принимает и оформляет. Этот газ очень дешевый. Россиян загнали в тупик, они готовы продавать его за копейки, лишь бы только вывезти, — объясняет Куюн.

На российский сжиженный газ не наложены санкции, поэтому его беспрепятственно завозят в Европу, миксуют с другим или просто переделывают документы, и так он попадает в Украину. В правительстве уже знают о проблеме, говорит Куюн, наработали шаги по усилению контроля за документами на таможне, чтобы исключить импорт контрабандного российского газа.

Если власть закроет глаза на эту проблему, мы рискуем потерять альтернативные пути поставки топлива на замену российскому, которые наработали за этот год полномасштабного вторжения.