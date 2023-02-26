Февраль, 25 в 22:08

Цены на автомобильное топливо (бензин и дизель) в марте 2023 года не претерпят существенных изменений, поскольку сегодня отсутствуют факторы, которые бы дестабилизировали ситуацию на рынке.

Об этом в комментарии Фактам ICTV заявил экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

— Я думаю, что он (рынок топлива, — Ред.) будет держаться примерно на этом уровне, который есть сегодня. Никаких каких-то, на мой взгляд, дестабилизирующих факторов сегодня нет. Цена на баррель нефти марки Brent более-менее стабильна, она колеблется на $1, это не существенно влияет на общий объем стоимости топлива, которое сегодня Украина получает, — сказал он.

Эксперт уверен, что цены продержатся на том же уровне, что есть сейчас.

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Пендзин говорит, что погодный фактор, который может измениться вместе с потеплением в марте, не так важен, как частота отключений электроэнергии, которой в последнее время на территории Украины можно наблюдать все меньше.

В то же время, по словам члена Экономического дискуссионного клуба, стабилизация энергетической системы Украины вряд ли повлияет на ситуацию на рынке топлива, поскольку украинская власть намерена вернуть акцизы на топливо до того уровня, которые были до войны.

— Сегодня топливо платит налог на добавленную стоимость (НДС) 7%, там есть что менять, поэтому я думаю, что топливо точно дешеветь не будет. Но я думаю, что оно и дорожать не будет, — сказал он.

Напомним, финансовый аналитик Алексей Лупоносов говорил, что цены на топливо могут претерпеть изменения после окончания отопительного сезона, поскольку Нацбанк может провести коррекцию курса гривны.