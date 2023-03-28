Март, 28 в 14:59

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, присвоивших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных РФ территориях.

По данным СБУ, схема заключалась в махинациях с НДС (налогом на добавленную стоимость).

К ней причастны руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, а также двое его подчиненных.

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Они присваивали “налоговый лимит” украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ.

– Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте, — подчеркнули в СБУ.

Участники схемы незаконно вмешивались в налоговые базы данных, подделывая цифровые подписи руководителей украинских компаний. В электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий они регистрировали фиктивные хозяйственные операции.

Руководители предприятий, расположенных на оккупированных территориях, ничего об этих операциях не знали.

– Сделки… преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС, — уточнили в СБУ.

Трое чиновников и двое их сообщников, в том числе “бухгалтер”, которая вела черную бухгалтерию, получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Следствие работает над установлением и привлечением к ответственности всех виновных.

В феврале на Житомирской таможне подозрение получили сразу пять главных инспекторов таможенного поста. Они занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.