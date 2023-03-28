Махинации на 150 млн грн: СБУ разоблачила налоговиков, укравших активы компаний на ВОТ
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, присвоивших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных РФ территориях.
По данным СБУ, схема заключалась в махинациях с НДС (налогом на добавленную стоимость).
К ней причастны руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, а также двое его подчиненных.
Они присваивали “налоговый лимит” украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ.
– Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте, — подчеркнули в СБУ.
Участники схемы незаконно вмешивались в налоговые базы данных, подделывая цифровые подписи руководителей украинских компаний. В электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий они регистрировали фиктивные хозяйственные операции.
Руководители предприятий, расположенных на оккупированных территориях, ничего об этих операциях не знали.
– Сделки… преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС, — уточнили в СБУ.
Трое чиновников и двое их сообщников, в том числе “бухгалтер”, которая вела черную бухгалтерию, получили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Следствие работает над установлением и привлечением к ответственности всех виновных.
В феврале на Житомирской таможне подозрение получили сразу пять главных инспекторов таможенного поста. Они занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей.