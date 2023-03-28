Березень, 28 в 14:59

Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які привласнили понад 150 млн грн в українських компаній, котрі опинилися на тимчасово окупованих РФ територіях.

За даними СБУ, схема полягала в махінаціях з ПДВ (податком на додану вартість).

До неї причетні керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, а також двоє його підлеглих.

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Вони привласнювали “податковий ліміт” українських компаній, які опинилися під тимчасовою окупацією РФ.

– Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті, – наголосили в СБУ.

Учасники схеми незаконно втручалися у податкові бази даних, підробляючи цифрові підписи керівників українських компаній. В електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств вони реєстрували фіктивні господарські операції.

Керівники підприємств, розташованих на окупованих територіях, нічого про ці операції не знали.

– Оборудки… мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ, – уточнили в СБУ.

Троє чиновників і двоє їхніх спільників, зокрема “бухгалтер”, яка вела чорну бухгалтерію, отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Слідство працює над встановленням і притягненням до відповідальності всіх винних осіб.

У лютому на Житомирській митниці підозру отримало одразу п’ять головних інспекторів митного посту. Вони займалися махінаціями під час митного оформлення вантажних автомобілів.