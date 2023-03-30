Криптопартнер сборной Украины по футболу WhiteBIT провел встречу с игроками

Март, 30 в 17:39

Основатель и СЕО одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT Владимир Носов встретился с национальной сборной Украины по футболу в Лондоне накануне матча Англия — Украина.

26 марта на стадионе Уэмбли украинская команда сыграла против Англии в рамках второго тура квалификации к Евро-2024.

Поддержать футболистов перед важной игрой лично пожаловали представители биржи WhiteBIT, которая является официальным криптопартнером сборной в этом сезоне.

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— Играть на чужом поле — всегда сложнее. Поэтому приехали лично поддержать нашу украинскую команду накануне матча с Англией. Сильный, достойный противник, но сборная Украины также задает высокий уровень. WhiteBIT искренне болеет за украинскую команду, и в этом сезоне футболисты будут чувствовать нашу поддержку непосредственно на поле. Мы, несмотря на любой результат, будем рядом. Ведь это и есть партнерство, — прокомментировал Владимир Носов.

В подарок от команды Владимир и вице-президент биржи Алексей Ковалев получили именные футболки с автографами всех игроков.

Также Владимир Носов стал онлайн-гостем программы Футбольный формат на Espreso.TV в предматчевой студии, где эксперты вместе со всей страной делились своими ожиданиями перед началом игры.

В рамках программы основатель WhiteBIT вместе со студией провели для болельщиков розыгрыш фирменной атрибутики биржи, а также футболок Ярмоленко, Зинченко и Мудрика с автографами игроков и мяча с подписями футболистов сборной.

По условиям конкурса, участники должны были ответить на несколько вопросов, связанных с WhiteBIT и национальной сборной Украины.

Напомним, по итогам игры, победу одержала сборная Англии со счетом 2:0. Однако сборная Украины еще будет иметь шанс побороться за участие в Евро-2024. Следующая игра с командой Северной Македонии состоится уже 16 июня.

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, которая была основана в 2018 году. Биржа является официальным криптопартнером сборной Украины по футболу, испанского ФК Барселона и турецкого ФК Трабзонспор.