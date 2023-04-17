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Экономика
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Евро подорожало еще на 15 копеек: курс валют на 17 апреля

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,42 грн/€1. За выходные он вырос на 15 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 17.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,3 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,45
Доллар 37,45 38,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,10 41,90
Доллар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,50 38,25

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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