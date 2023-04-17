Евро подорожало еще на 15 копеек: курс валют на 17 апреля
В понедельник, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,42 грн/€1. За выходные он вырос на 15 копеек.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 17.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,3
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|37,45
|38,40
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,10
|41,90
|Доллар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,50
|38,25
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко