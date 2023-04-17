В понедельник, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,42 грн/€1. За выходные он вырос на 15 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 17.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,5 41,5 Доллар 37,3 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,45 41,45 Доллар 37,45 38,40

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,50 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,10 41,90 Доллар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,85 41,85 Доллар 37,50 38,25

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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