У понеділок, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,42 грн/€1. За вихідні він зріс на 15 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 17.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,5 41,5 Долар 37,3 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,45 41,45 Долар 37,45 38,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,50 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 41,10 41,90 Долар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,85 41,85 Долар 37,50 38,25

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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