Євро подорожчало ще на 15 копійок: курс валют на 17 квітня
У понеділок, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,42 грн/€1. За вихідні він зріс на 15 копійок.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 17.04.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,3
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|37,45
|38,40
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,10
|41,90
|Долар
|37,50
|38,40
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,50
|38,25
Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко