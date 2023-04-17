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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро подорожчало ще на 15 копійок: курс валют на 17 квітня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,42 грн/€1. За вихідні він зріс на 15 копійок.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він коштує 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 17.04.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,5
Долар 37,3 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 37,45 38,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,10 41,90
Долар 37,50 38,40

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,50 38,25

Експерти прогнозують, що у 2023 році курс долара перевищить позначку у 50 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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