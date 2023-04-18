Сколько бизнесов планируют остаться в Украине после войны — опрос

Около 64% будут продолжать развивать бизнес в Украине после полномасштабной войны, а 36% планируют привлечь еще больше инвестиций.

Об этом свидетельствуют данные опроса международных инвесторов в Украине, обнародованного на сайте Американской торговой палаты (AmCham/USAID).

Согласно результатам опроса, многие компании сосредоточены на расширении действующего бизнеса, некоторые из них планируют открывать новые торговые объекты или предоставлять профессиональные услуги для восстановления Украины.

Другие видят возможности выхода на новые рынки, как в Украине, так и за границей, уделяя особое внимание вопросам устойчивого развития и ESG-инвестирования.

Ответы показывают, что существует значительный интерес к инвестированию в Украину после войны с возможностями в различных секторах. Однако точный характер этих возможностей будет зависеть от ряда факторов: времени окончания войны, геополитической ситуации и внедрения реформ, направленных на создание более благоприятной бизнес-среды.

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По данным опроса, ответы свидетельствуют о широком спектре возможностей в таких секторах, как инфраструктура, сельское хозяйство, возобновляемая энергетика и источники энергии, а также в таких сферах, как цифровая трансформация и интеграция в ЕС.

Некоторые респонденты определили конкретные возможности, в частности, восстановление заводов на оккупированных территориях Украины, развитие бизнеса вблизи Азовского и Черного морей, а также готовность к государственно-частному партнерству.

Другие утверждают, что необходимо создание благоприятной бизнес-среды, которая будет стимулировать дополнительные инвестиции. Ответы указывают на сосредоточенность на восстановлении и расширении действующего бизнеса в Украине с акцентом на инфраструктуру и долгосрочный рост.

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