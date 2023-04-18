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Економіка
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Скільки бізнесів планують залишитися в Україні після війни – опитування

Скільки бізнесів планують залишитися в Україні після війни – опитування
Фото: Pexels

Близько 64% продовжуватимуть розвивати бізнес в Україні після повномасштабної війни, а 36% планують залучили ще більше інвестицій.

Про це свідчать дані опитування міжнародних інвесторів в Україні, оприлюдненого на сайті Американської торговельної палати (AmCham/USAID).

Згідно з результатами опитування, багато компаній зосереджені на розширенні чинного бізнесу, деякі з них планують відкривати нові торгові об’єкти або надавати професійні послуги для відбудови України.

Інші бачать можливості виходу на нові ринки як в Україні, так і за кордоном, приділяючи особливу увагу сталому розвитку та ESG-інвестуванню.

Відповіді показують, що існує значний інтерес до інвестування в Україну після війни з можливостями в різних секторах. Однак точний характер цих можливостей залежатиме від низки факторів: часу закінчення війни, геополітичної ситуації та впровадження реформ, спрямованих на створення сприятливішого бізнес-середовища.

Відповіді свідчать про широкий спектр можливостей у таких секторах, як інфраструктура, сільське господарство, відновлювальна енергетика та джерела енергії, цифрова трансформація та інтеграція до ЄС.

Деякі респонденти визначили конкретні можливості, зокрема, відновлення заводів на окупованих територіях України, розвиток бізнесу поблизу Азовського та Чорного морів, а також готовність до державно-приватного партнерства.

Інші стверджують про необхідність створення сприятливішого бізнес-середовища, що стимулюватиме додаткові інвестиції. Відповіді вказують на зосередженість на відновленні та розширенні чинного бізнесу в Україні з акцентом на інфраструктуру та довгострокове зростання.

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бізнес в Україні, Економіка України, Розвиток бізнесу
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