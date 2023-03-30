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Факты / Україна

В Украине запускают Доступные кредиты для бизнеса на деоккупированных территориях и территориях возможных боевых действий

Малиновская Ангелина, редактор ленты
гроші кредит
Фото: Depositphotos

Госпрограмма Доступные кредиты 5-7-9% теперь также работает для предпринимателей с территорий возможных боевых действий и деоккупированных территорий.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Такая инициатива была разработана министерством для финансовой поддержки предприятий и восстановления пострадавших регионов.

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– Программа Доступные кредиты 5-7-9% была введена по инициативе президента Украины. Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию, – напоминают в Минреинтеграции.

В рамках программы действуют три процентных ставки (в зависимости от даты основания бизнеса и его размера (годового оборота):

  • 5% годовых – если выручка до 25 млн гривен и создаются минимум 2 рабочих места в течение первого квартала;
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен;
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.
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За период действия военного положения в рамках программы выдано около 24 тыс. льготных кредитов на общую сумму более 95 млрд грн.

— Доступ к программе бизнеса из освобожденных регионов и территорий возможных боевых действий будет способствовать их экономическому возрождению и, что важно, трудоустройству внутренних переселенцев и местных жителей, — отмечают в Минреинтеграции.

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