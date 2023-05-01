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Марта Бондаренко, редактор ленты

Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк

Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности – Всемирный банк
Фото: Pexels

Согласно недавнему отчету Всемирного банка, уровень бедности в Украине в 2022 году вырос с 5,5% до 24,2%. Это привело к тому, что еще 7,1 миллиона человек оказались за чертой бедности.

Об этом пишет издание The Guardian.

Больше всего обеднело население сел.

Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи предупреждает, что уровень бедности в этом году может резко возрасти, поскольку безработица неофициально достигла 36%, а инфляция выросла до 26,6% на конец 2022 года.

Экономист Елена Билан считает, что кризис мог бы быть еще хуже, если бы не финансовая поддержки со стороны международного сообщества.

— Мы наблюдаем падение ВВП на 30% в значительной степени из-за того, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым она больше не имеет доступа. Инфляция составила 26% — опять же, могло быть и хуже, но зарплаты людей также не изменились, а валюта девальвировала по отношению к доллару на 20%, – отметила Елена Билан.

Самым большим вызовом для Украины есть и будет создание новых рабочих мест.

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Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин проводит активные переговоры по сбору $11 млрд внешнего финансирования на восстановление страны до середины 2023 года.

Источник: The Guardian
Інфляція, бідність, Безробіття, ВВП України, Экспорт
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