Цены в 5 раз выше и запрет на “гривну”: как жители Мелитополя выживают в оккупации

Февраль, 01 в 16:16

Оккупанты устроили экономический террор на временно захваченных территориях юга Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что это проявляется в росте цен на продукты и предметы первой необходимости в 3-5 раз по сравнению со свободной Украине, а также в повышении тарифов на коммунальные услуги. При этом тем, кто отказывается платить коммунальные счета, оккупанты угрожают.

Сейчас смотрят Предприятия почти не работают, а социальные выплаты от врага получить не так-то просто. – Единственной поддержкой для людей, которые не пошли на сотрудничество с врагом, были выплаты от государства Украина. Но захватчики хотят сделать жителей ТОТ полностью зависимыми от страны-оккупанта: запретили использовать гривны при расчетах, провели облавы среди людей, обменивавших валюту, невозможно снять гривну из-за терминалов, — сообщает мэр. Читайте Февраль и март будут очень активными: Юсов анонсировал усиление военных действий на фронте Федоров отмечает, что такими действиями захватчики “достигли” две вещи: люди стали еще больше беречь украинскую валюту;

курс гривны поднялся чуть ли не вдвое. – Люди помнят, чем закончилось обращение рубля в Херсоне – оккупантская недовалюта превратилась в мусор. И очень ждут деоккупации. Ведь Россия принесла на нашу землю только террор, бедность и страх, – добавил мэр.

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