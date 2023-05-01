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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності – Світовий банк

Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності – Світовий банк
Фото: Pexels

Згідно з нещодавнім звітом Світового банку, рівень бідності в Україні у 2022 році зріс із 5,5% до 24,2%. Це призвело до того, що ще 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Про це пише видання The Guardian.

Найбільше збідніло населення сіл.

Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі попереджає, що рівень бідності може різко зрости, оскільки безробіття неофіційно сягнути 36%, а інфляція зросте до 26,6% наприкінці 2022 року.

Економіст Олена Білан вважає, що криза могла б бути ще гіршою, якби не фінансова підтримки з боку міжнародної спільноти.

– Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. Інфляція склала 26% – знову ж таки, могло бути й гірше – але зарплати людей також не змінилися, а валюта девальвувала по відношенню до долара на 20%, – наголосила Олена Білан.

Найбільшим викликом для України є і буде створення нових робочих місць.

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Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Мінфін проводить активні переговори щодо збору $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення країни до середини 2023 року.

Джерело: The Guardian
бідність, Україна, Українці
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