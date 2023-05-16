Евро в обменниках продолжает дешеветь: курс валют в Украине 16 мая

Сегодня, 16 мая, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 39,77 грн, что на 5 коп. дешевле, чем днем ранее. Вчера курс составлял 39,82 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 16.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,20 41,20 Доллар 37,07 37,57

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,45 41,35 Доллар 37,20 38,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,25 41,45 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта купівля продажа Евро 41,90 41,40 Доллар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

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