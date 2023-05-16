Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках продолжает дешеветь: курс валют в Украине 16 мая
Сегодня, 16 мая, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 39,77 грн, что на 5 коп. дешевле, чем днем ранее. Вчера курс составлял 39,82 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 16.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|37,07
|37,57
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,35
|Доллар
|37,20
|38,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|купівля
|продажа
|Евро
|41,90
|41,40
|Доллар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|37,35
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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