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Экономика
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За выходные евро минимально подешевел: курс валют в Украине на 22 мая

курс євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,52 грн/€1. Это на 3 копейки меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 22.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,8 40,8
Доллар 36,92 37,42

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,85
Доллар 36,85 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,75
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,3 41,2
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 37,05 37,70
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За выходные евро минимально подешевел: курс валют в Украине на 22 мая

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Валюта, Курс валют, Курс доллара
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