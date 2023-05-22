Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
За вихідні євро мінімально подешевшало: курс валют в Україні на 22 травня
У понеділок, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,52 грн/€1. Це на 3 копійки менше, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 22.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|36,92
|37,42
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,85
|Долар
|36,85
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,75
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,3
|41,2
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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