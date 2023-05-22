За вихідні євро мінімально подешевшало: курс валют в Україні на 22 травня

У понеділок, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,52 грн/€1. Це на 3 копійки менше, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 22.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 36,92 37,42

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 40,85 Долар 36,85 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,75 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,3 41,2 Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,1 41,1 Долар 37,05 37,70

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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