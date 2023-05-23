Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов

дрон квадрокоптер безпілотник
Фото: Pixabay

Профильный финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять два законопроекта о поддержке производства дронов в Украине.

Об этом сообщили глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев и нардеп Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроектах № 9275 и № 9276, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Этими документами предлагается освободить от НДС и пошлины ввоз в Украину составляющих для производства и ремонта беспилотников (материалов, узлов, агрегатов оборудования и комплектующих).

Новые нормы хотят ввести на время действия военного положения.

Законопроект № 9275 предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в режиме импорта составляющих для БпЛА.

А законопроект № 9276 – освобождение от ввозной пошлины составляющих для производства или ремонта дронов.

Предприятие, которое будет ввозить комплектующие, должно будет отчитываться об их использовании. В случае же нецелевого использования его заставят доплатить таможенные платежи и оплатить пеню.

– Законопроекты разработаны с целью обеспечения государства в период действия военного положения достаточным количеством беспилотных систем как ввезенных, так и производимых на таможенной территории Украины, — подчеркнул Гетманцев.

Члены парламентского комитета единогласно поддержали оба законопроекта и рекомендовали ВР принять их за основу и в целом.

Рассмотрение документов в зале заседаний Верховной Рады ожидается уже в мае.

Как известно, в марте Кабинет министров дал старт ускоренному производству беспилотников в Украине.

В апреле Верховная Рада приняла законопроекты, временно освобождающие от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для удовлетворения потребностей оборонных структур Украины.

Читайте также
Восемь новых ударных рот БпЛА готовы к бою – Федоров
ударні роти БПЛА

Источник: Telegram Даниила Гетманцева, Telegram Ярослава Железняка

Безпілотники, Война в Украине, Верховна Рада, Данил Гетманцев, Дрони, Законопроект, Ярослав Железняк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
За сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения, уничтожено 79 оккупантов — Череватый
Бої на фронті
Россияне могут присоединиться к действиям РДК и ЛСР, или иметь режим КТО и уничтоженные города — Подоляк
В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов
Армия РФ научилась устранять свои ошибки: аналитики указывают на изменение тактики у оккупантов
російський окупант
В Украине введут обязательную реструктуризацию кредитов: кого это коснется
Верховна Рада
Сливал локации ПВО, мостов и госпиталей: в Черкассах задержан агент Кремля
В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов
Видео
Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто уважает два принципа – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два фундаментальных принципа. Подробнее – в материале.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев
В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии
електроенергія
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (23.05.2023)
В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (22.05.2023)
В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь