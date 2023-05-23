В Украине хотят облегчить производство дронов: детали законопроектов

Профильный финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал принять два законопроекта о поддержке производства дронов в Украине.

Об этом сообщили глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев и нардеп Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроектах № 9275 и № 9276, которыми вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Этими документами предлагается освободить от НДС и пошлины ввоз в Украину составляющих для производства и ремонта беспилотников (материалов, узлов, агрегатов оборудования и комплектующих).

Новые нормы хотят ввести на время действия военного положения.

Законопроект № 9275 предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины в режиме импорта составляющих для БпЛА.

А законопроект № 9276 – освобождение от ввозной пошлины составляющих для производства или ремонта дронов.

Предприятие, которое будет ввозить комплектующие, должно будет отчитываться об их использовании. В случае же нецелевого использования его заставят доплатить таможенные платежи и оплатить пеню.

– Законопроекты разработаны с целью обеспечения государства в период действия военного положения достаточным количеством беспилотных систем как ввезенных, так и производимых на таможенной территории Украины, — подчеркнул Гетманцев.

Члены парламентского комитета единогласно поддержали оба законопроекта и рекомендовали ВР принять их за основу и в целом.

Рассмотрение документов в зале заседаний Верховной Рады ожидается уже в мае.

Как известно, в марте Кабинет министров дал старт ускоренному производству беспилотников в Украине.

В апреле Верховная Рада приняла законопроекты, временно освобождающие от НДС и пошлины операции по ввозу товаров для удовлетворения потребностей оборонных структур Украины.

Источник: Telegram Даниила Гетманцева, Telegram Ярослава Железняка

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