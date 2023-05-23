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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Україні хочуть полегшити виробництво дронів: деталі законопроєктів

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Фото: Pixabay

Профільний фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити два законопроєкти щодо підтримки виробництва дронів в Україні.

Про це повідомили голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкти № 9275 та № 9276, якими вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів України.

Цими документами пропонується звільнити від ПДВ і мита ввезення до України складових для виробництва та ремонту безпілотників (матеріалів, вузлів, агрегатів устаткування та комплектовання).

Нові норми хочуть запровадити на час дії воєнного стану.

Законопроєкт № 9275 передбачає звільнення від податку на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України в режимі імпорту складових для БпЛА.

А законопроєкт № 9276 – звільнення від ввізного мита складових для виробництва чи ремонту дронів.

Підприємство, яке ввозитиме комплектовання, повинно буде звітувати про їх використання. А в разі нецільового використання його змусять доплатити митні платежі та сплатити пеню.

– Законопроєкти розроблені з метою забезпечення держави у період дії воєнного стану достатньою кількістю безпілотних систем як ввезених, так і вироблених на митній території України, – наголосив Гетманцев.

Члени парламентського комітету одноголосно підтримали обидва законопроєкти та рекомендували ВР ухвалити їх за основу та в цілому.

Розгляд документів у залі засідань Верховної Ради очікується вже у травні.

Як відомо, в березні Кабінет міністрів дав старт пришвидшеному виробництву безпілотників в Україні.

У квітні Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які тимчасово звільняють від ПДВ і мита операції із ввезення товарів для задоволення потреб оборонних структур України.

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Джерело: Telegram Данила Гетманцева, Telegram Ярослава Железняка

Безпілотники, Війна в Україні, Верховна Рада, Данило Гетманцев, Дрони, Законопроект, Ярослав Железняк
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