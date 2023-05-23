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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Єврокомісія надає Україні черговий макрофін на €1,5 млрд

курс євро
Фото: Pixabay

Україна отримає від Єврокомісії четвертий транш макрофінансової допомоги обсягом €1,5 млрд.

Про це повідомила представниця Європейської комісії Дана Спінант.

– Це четверта виплата пакета макрофінансової допомоги плюс, загальна сума якого становить €18 млрд цього року. Ця допомога дозволить Україні підтримувати макроекономічну стабільність і відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією упродовж агресії, – наголосила вона.

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16 січня Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд.

Попередній транш у межах річного пакета макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд Україна отримала 25 квітня.

Ці кошти дозволять Україні закривати найбільш нагальні потреби в умовах війни. Платежі надходитимуть стабільно протягом 2023 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна
Єврокомісія, Війна в Україні, Кредит ЄС, Україна-ЄС
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