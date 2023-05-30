Количество криптовалютных бирж на рынке исчисляется сотнями, и их число постоянно растет. Каждая имеет свои особенности, определенные плюсы и минусы.

И все же есть площадки, которые пользуются наибольшим спросом, благодаря оптимальному сочетанию качественного торгового опыта, затрат на комиссии, безопасности и других параметров.

Эксперты Profinvestment назвали лучшие биржи для торговли криптовалютой, функционал которых позволяет покупать, продавать, обменивать цифровые активы, зарабатывать на них пассивный доход и многое другое.

Лучшие криптобиржи в 2023 году

По мнению экспертов Profinvestment, начинающим и опытным трейдерам стоит обратить внимание на такие криптовалютные биржи, как:

Binance

OKX

Bybit

KuCoin

Huobi

MEXC

Gate.io

Bynex

Garantex

Bitget

Отметим, что наиболее популярны классические централизованные платформы, именно они обрабатывают самые большие объемы торгов на рынке.

Есть биржи и других типов (p2p, децентрализованные), но они чаще используются по ситуации, чем для постоянного трейдинга с десятками операций в день.

Как выбрать лучшую криптобиржу

Есть десятки параметров, на которые следует обращать внимание при выборе. Перечислим несколько самых основных:

Доступность в вашей стране. Может быть так, что биржа не работает в определенных регионах. Убедитесь, что ваш к ним не относится, чтобы не тратить время зря на регистрацию. Эти сведения обычно есть в пользовательском соглашении.

Поддерживаемые криптовалюты. Проверьте, торгуются ли на бирже интересующие вас монеты и токены.

Репутация и безопасность. Поищите информацию о взломах биржи, блокировках и чем закончились эти ситуации. А создав аккаунт, сразу же включите двухфакторную аутентификацию в настройках – этот простой и надежный способ уже стал must have для всех топовых криптобирж.

Резервы и страховой фонд. Гарантия того, что в случае взлома вы не потеряете деньги – пройденный аудит Proof-of-Reserves, а также наличие страхового фонда, который обычно формируется за счет доли от комиссий пользователей.

Способы применения фиата для пополнения и вывода. Иногда можно пополнить фиатный счет напрямую с карты или электронных кошельков, иногда через p2p. Способы зависят также и от страны.

Конечно, имеет значение функционал. Помимо торговли на крипторынке, биржи часто предлагают инвестиционные продукты, NFT, обучающие программы и многое другое.

Также в тренде такие направления, как копитрейдинг и запуск встроенных торговых ботов.

