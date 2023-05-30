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Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі

Криптовалюта
Фото: Pixabay

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Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
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Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі
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Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі
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Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (29.05.2023)
Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі
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