Владислава Ткаченко, редакторка стрічки
Захищено: Експерти Profinvestment розповіли, як обрати кращу криптобіржу для торгівлі
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Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло