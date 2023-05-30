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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют 30 мая

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 мая, Национальный банк Украины снизил официальный курс европейской валюты на 14 коп. — до 39,17 грн.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года и составляет 36,57 грн.

Какой курс валют в банках Украины 30.05.2023:

Курс валют в Украине на 30.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,5 40,5
Доллар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,75
Доллар 36,85 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,28 40,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 40,65
Доллар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,85
Доллар 37,05 37,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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