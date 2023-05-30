Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют 30 мая
Сегодня, 30 мая, Национальный банк Украины снизил официальный курс европейской валюты на 14 коп. — до 39,17 грн.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года и составляет 36,57 грн.
Какой курс валют в банках Украины 30.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,5
|40,5
|Доллар
|36,95
|37,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,75
|Доллар
|36,85
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,28
|40,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|40,65
|Доллар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,85
|Доллар
|37,05
|37,70
Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что экономика Украины сможет вернуться на довоенный уровень через два года после окончания российского вторжения.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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