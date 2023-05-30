Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 30 травня
Сьогодні, 30 травня, Національний банк України знизив офіційний курс європейської валюти на 14 коп. – до 39,17 грн.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року і становить 36,57 грн.
Який курс валют в банках України 30.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,5
|40,5
|Долар
|36,95
|37,45
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,75
|Долар
|36,85
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,28
|40,50
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|40,65
|Долар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,85
|Долар
|37,05
|37,70
Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень через два роки після закінчення російського вторгнення.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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