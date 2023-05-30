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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 30 травня

євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 30 травня, Національний банк України знизив офіційний курс європейської валюти на 14 коп. – до 39,17 грн.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року і становить 36,57 грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,5 40,5
Долар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,75
Долар 36,85 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,28 40,50
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 40,65
Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,85
Долар 37,05 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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