Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 30 травня

Сьогодні, 30 травня, Національний банк України знизив офіційний курс європейської валюти на 14 коп. – до 39,17 грн.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року і становить 36,57 грн.

Який курс валют в банках України 30.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,5 40,5 Долар 36,95 37,45

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,75 Долар 36,85 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,28 40,50 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 40,65 Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

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