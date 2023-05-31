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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 31 травня

євро
Фото: Pixabay

Нацбанк України встановив на середу, 31 травня, офіційний курс євро щодо гривні на рівні 39,28 грн/€1. Тобто євровалюта подорожчала у порівнянні з учорашнім днем на 11 копійок.

Американський долар коштує 36,57 грн – курс зафіксовано на цьому рівні ще у липні минулого року.

Курс валют в Україні на 31 травня 2023

Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від офіційного курсу.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 36,9 37,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,7 40,7
Долар 36,8 37,8

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 40,65
Долар 37,10 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,85
Долар 37,05 37,70

Курс долара у червні, за прогнозами експертів, залишиться без змін. Суттєвої девальвації готівкової гривні в червні також не очікується. Курс коливатиметься у межах 37-38 грн за долар.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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