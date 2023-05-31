НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 31 травня
Нацбанк України встановив на середу, 31 травня, офіційний курс євро щодо гривні на рівні 39,28 грн/€1. Тобто євровалюта подорожчала у порівнянні з учорашнім днем на 11 копійок.
Американський долар коштує 36,57 грн – курс зафіксовано на цьому рівні ще у липні минулого року.
Вартість валюти в обмінниках українських банків відрізняється від офіційного курсу.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|36,9
|37,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,7
|40,7
|Долар
|36,8
|37,8
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|40,65
|Долар
|37,10
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,85
|Долар
|37,05
|37,70
Курс долара у червні, за прогнозами експертів, залишиться без змін. Суттєвої девальвації готівкової гривні в червні також не очікується. Курс коливатиметься у межах 37-38 грн за долар.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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