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Экономика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Тарифы на газ в июне: какие цены предлагают поставщики за кубометр

газ
Фото: Pexels

В июне 2023 года годовые тарифы на газ предлагают 12 поставщиков. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится.

У семи поставщиков цена ниже 8 грн, тогда как у пяти — выше.

Цены поставщиков газа следующие:

  • Эру Людям — 7,70 грн;
  • Энерджи Трейд Групп — 7,799 грн
  • Нафтогаз Украины — 7,96 грн;
  • Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн;
  • Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн;
  • Полтавагаз Сбыт — 7,99 грн;
  • Галнафтогаз ЧП Окко Контракт — 7,99 грн;
  • Львовэнергосбыт — 8,20 грн;
  • Киевские энергетические услуги (Yasno) — 8,46 грн;
  • Днепровские энергетические услуги (Yasno) — 8,46 грн;
  • Аскания Энерджи — 9,95 грн;
  • Ритейл Сервис ТМ СветоГаз — 9,99 грн.

Подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Издание ГазПравда пишет, что это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

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Источник: ГазПравда

Газ, Нафтогаз України, Тарифы
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