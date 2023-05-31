Тарифы на газ в июне: какие цены предлагают поставщики за кубометр

В июне 2023 года годовые тарифы на газ предлагают 12 поставщиков. В зависимости от компании, цены на топливо будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Стоимость газа в июне по сравнению с предыдущими месяцами не изменится.

У семи поставщиков цена ниже 8 грн, тогда как у пяти — выше.

Цены поставщиков газа следующие:

Эру Людям — 7,70 грн;

Энерджи Трейд Групп — 7,799 грн

Нафтогаз Украины — 7,96 грн;

Тернопольоблгаз Сбыт — 7,96 грн;

Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн;

Полтавагаз Сбыт — 7,99 грн;

Галнафтогаз ЧП Окко Контракт — 7,99 грн;

Львовэнергосбыт — 8,20 грн;

Киевские энергетические услуги (Yasno) — 8,46 грн;

Днепровские энергетические услуги (Yasno) — 8,46 грн;

Аскания Энерджи — 9,95 грн;

Ритейл Сервис ТМ СветоГаз — 9,99 грн.

Подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Издание ГазПравда пишет, что это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Источник: ГазПравда

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