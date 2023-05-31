Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
У червні 2023 року річні тарифи на газ пропонують 12 постачальників. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться.
У сімох постачальників ціна нижча за 8 грн, тоді як у п’яти – вища.
Ціни постачальників газу такі:
- Еру Людям – 7,70 грн;
- Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн
- Нафтогаз України – 7,96 грн;
- Тернопільоблгаз Збут – 7,96 грн;
- Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн;
- Полтавагаз Збут – 7,99 грн;
- Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн;
- Львівенергозбут – 8,20 грн;
- Київські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;
- Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;
- Асканія Енерджі – 9,95 грн;
- Ритейл Сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.
Переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії Нафтогаз України. Видання ГазПравда пише, що це 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.
Джерело: ГазПравда
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