Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр

У червні 2023 року річні тарифи на газ пропонують 12 постачальників. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться.

У сімох постачальників ціна нижча за 8 грн, тоді як у п’яти – вища.

Ціни постачальників газу такі:

Еру Людям – 7,70 грн;

Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн

Нафтогаз України – 7,96 грн;

Тернопільоблгаз Збут – 7,96 грн;

Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн;

Полтавагаз Збут – 7,99 грн;

Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн;

Львівенергозбут – 8,20 грн;

Київські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;

Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;

Асканія Енерджі – 9,95 грн;

Ритейл Сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

Переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії Нафтогаз України. Видання ГазПравда пише, що це 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Джерело: ГазПравда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.