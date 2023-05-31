Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Економіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр

газ
Фото: Pexels

У червні 2023 року річні тарифи на газ пропонують 12 постачальників. Залежно від компанії, ціни на паливо коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Вартість газу в червні порівняно з попередніми місяцями не зміниться.

У сімох постачальників ціна нижча за 8 грн, тоді як у п’яти – вища.

Ціни постачальників газу такі:

  • Еру Людям – 7,70 грн;
  • Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн
  • Нафтогаз України – 7,96 грн;
  • Тернопільоблгаз Збут – 7,96 грн;
  • Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн;
  • Полтавагаз Збут – 7,99 грн;
  • Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн;
  • Львівенергозбут – 8,20 грн;
  • Київські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;
  • Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн;
  • Асканія Енерджі – 9,95 грн;
  • Ритейл Сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

Переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії Нафтогаз України. Видання ГазПравда пише, що це 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Читайте також
З 1 червня в Україні зросте тариф на електроенергію: якою буде ціна та в чому причина
Показники лічильника, лічильник за світло

Джерело: ГазПравда

Газ, Нафтогаз України, Тарифи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Майже половина родовищ під окупацією: які наслідки це матиме для України
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
З 1 червня в Україні зросте тариф на електроенергію: якою буде ціна та в чому причина
Показники лічильника, лічильник за світло
В очікуванні зими: чи вистачить Україні газу та чи здорожчає він для українців
Нафтогаз України - природний газ
Тарифи, пенсії, старт НМТ та нові потяги з Варшави: що зміниться в Україні з 1 червня
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Глава Нафтогазу прогнозує, що цієї зими Україна обійдеться без імпортного газу
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (31.05.2023)
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (31.05.2023)
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (31.05.2023)
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (31.05.2023)
Тарифи на газ у червні: які ціни пропонують постачальники за кубометр
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь