Очікуємо на черговий транш МВФ найближчим часом – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо розширеного кредитування України.

Про це він заявив під час зустрічі у форматі онлайн із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, подякувавши за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування в розмірі $15,6 млрд.

– Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні $900 млн, – наголосив Шмигаль.

Співрозмовники також обговорили питання відновлення України, зокрема залучення додаткових коштів під час конференції в Лондоні.

На початку квітня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування, розрахованої на чотири роки, загальним обсягом $15,6 млрд.

Джерело : Урядовий портал

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