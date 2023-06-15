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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Очікуємо на черговий транш МВФ найближчим часом – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо розширеного кредитування України.

Про це він заявив під час зустрічі у форматі онлайн із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, подякувавши за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування в розмірі $15,6 млрд.

– Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні $900 млн, – наголосив Шмигаль.

Співрозмовники також обговорили питання відновлення України, зокрема залучення додаткових коштів під час конференції в Лондоні.

На початку квітня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування, розрахованої на чотири роки, загальним обсягом $15,6 млрд.

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Джерело: Урядовий портал
Денис Шмигаль, МВФ, транш від МВФ, Україна-МВФ
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