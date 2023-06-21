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Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня

євро
Фото: Pixabay

В среду, 21 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,96 грн/€1. Это на 2 копейки больше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 21.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,90
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,97 41,17
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,80
Доллар 36,70 37,30

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,15
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют в Украине, Курс доллара
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