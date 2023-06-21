Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня
В среду, 21 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,96 грн/€1. Это на 2 копейки больше, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 21.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,90
|Доллар
|36,55
|37,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,97
|41,17
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,80
|Доллар
|36,70
|37,30
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,15
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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