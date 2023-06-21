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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро дорожчає: курс валют в Україні 21 червня

євро
Фото: Pixabay

У середу, 21 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,96 грн/€1. Це на 2 копійки більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 21.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,90
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,97 41,17
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 40,80
Долар 36,70 37,30

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,15
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют в Україні, Курс долара
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