Євро дорожчає: курс валют в Україні 21 червня
У середу, 21 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,96 грн/€1. Це на 2 копійки більше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 21.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,90
|Долар
|36,55
|37,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,97
|41,17
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|40,80
|Долар
|36,70
|37,30
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,15
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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