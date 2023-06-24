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Валентина Чорна, редактор ленты

Остальные будут приватизированы: Украина оставит в госсобственности более 100 компаний

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Министерство экономики направит правительству Украины список из более 100 стратегических компаний, которые будут сохранены в государственной собственности.

Список должна утвердить Верховная Рада, об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Соболев.

— Остальные будут приватизированы. Все еще много имеем госсобственности, смотрим на нее как на локомотив для инвестиций, — сказал он на круглом столе Создание прозрачной и подотчетной Украины в Лондоне в пятницу.

Соболев отметил, что Минэкономики активно работает над передачей госкомпаний Фонду госимущества, уже передало более 1 тыс.

— В тех, которые остаются, надо улучшить корпоративное управление. В этом году необходимо обновить законодательство по этим конкурсам, — подчеркнул замминистра.

Он уточнил, что речь идет о законопроекте 5593-д О совершенствовании корпоративного управления юридических лиц.

— Надо будет поработать, чтобы принять его в парламенте до середины осени, это основная задача на следующие 3-4 месяца для нас, — уточнил Соболев.

По его словам, основная идея — усовершенствовать законодательство так, чтобы привлечь инвестиции в компании благодаря лучшему корпоративному управлению.

Среди других важных задач он назвал национализацию компаний подсанкционных лиц, корпоратизацию Энергоатома и Гарантированного покупателя, улучшение корпуправления ОГТСУ, а также продолжение реформы Укроборонпрома.

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