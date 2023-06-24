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Економіка
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Решту буде приватизовано: Україна залишить у держвласності понад 100 компаній

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Міністерство економіки надішле уряду України список з понад 100 стратегічних компаній, які будуть збережені у державній власності.

Список має затвердити Верховна Рада, про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Соболєв.

– Решту буде приватизовано. Усе ще маємо багато держвласності, дивимося на неї як на локомотив для інвестицій, – сказав він на круглому столі Створення прозорої та підзвітної України у Лондоні в п’ятницю.

Соболєв зазначив, що Мінекономіки активно працює над переданням держкомпаній Фонду держмайна, вже передало понад 1 тис.

– У тих, які залишаються, треба поліпшити корпоративне управління. Цього року необхідно оновити законодавство щодо цих конкурсів, – наголосив заступник міністра.

Він уточнив, що йдеться про законопроєкт 5593-д Про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб.

– Треба буде попрацювати, щоб ухвалити його в парламенті до середини осені, це основне завдання на наступні 3-4 місяці для нас, – уточнив Соболєв.

За його словами, основна ідея – удосконалити законодавство так, щоб залучити інвестиції в компанії завдяки кращому корпоративному управлінню.

Серед інших важливих завдань він назвав націоналізацію компаній підсанкційних осіб, корпоратизацію Енергоатому та Гарантованого покупця, покращення корпуправління ОГТСУ, а також продовження реформи Укроборонпрому.

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