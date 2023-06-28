Бедрак Виктория, редактор ленты
Доллар и евро продолжают расти в цене: курс валют 28 июня
В среду, 28 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,02 грн/€1. Это на 10 копеек больше, чем день назад.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 28.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,20
|Доллар
|36,65
|37,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,25
|Доллар
|36,65
|37,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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