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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро продолжают расти в цене: курс валют 28 июня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В среду, 28 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,02 грн/€1. Это на 10 копеек больше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 28.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,1 41,1
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,20
Доллар 36,65 37,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,25
Доллар 36,65 37,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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