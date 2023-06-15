Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию

Подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) окажет негативное влияние на уровень цен в Украине. Из-за этого теракта инфляция в 2023 году дополнительно вырастет на 0,3 процентного пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Причиной роста инфляции станет усложнение работы предприятий и частичная потеря урожая после подтопления.

– Негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Согласно первым оценкам НБУ, данный теракт спровоцирует дополнительный вклад в инфляцию в этом году на уровне около 0,3 п.п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей, — отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Он уточнил, что долгосрочные разрушительные эффекты от теракта на ГЭС “беспрецедентно масштабны”, но оценить их полностью можно будет со временем.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, что из-за затопления и осушения земель в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях под риском находятся от 10 до 14% общего урожая овощей.

– Однако нами потери урожая овощей оцениваются несколько меньше – примерно в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика. Хотя может снизиться урожайность в этих областях, – объяснил Николайчук.

Он уточнил, что на подконтрольной Украине территории в зоне риска находятся около 20% баклажанов. Кроме того, под угрозой показатели урожая огурцов, арбузов, помидоров, перца.

Николайчук добавил, что есть потенциал компенсировать эти потери за счет импорта и урожая в других областях Украины.

Инфляция в мае

По оценкам НБУ, темпы роста потребительских цен в Украине снижались быстрее прогнозируемого.

Так, в мае инфляция замедлилась до 15,3% (в годовом исчислении) благодаря достаточному количеству продовольствия и горючего, укреплению наличного курса гривны, улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Несмотря на это, инфляционное давление остается достаточно высоким.

В Нацбанке прогнозируют, что инфляция в Украине продолжит снижаться благодаря падению цен на мировых рынках, монетарной политике и отлаженной логистике.

Однако этот процесс будет медленнее, чем в предыдущие месяцы, по нескольким причинам: в частности, из-за подрыва Каховской ГЭС, повышения отдельных коммунальных тарифов и возвращения довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Ключевым риском для динамики инфляции и экономического развития в Украине является более длительный срок, непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны.

Источник : НБУ

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