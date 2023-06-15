Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию

Інфляція
Фото: Depositphotos

Подрыв российскими войсками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) окажет негативное влияние на уровень цен в Украине. Из-за этого теракта инфляция в 2023 году дополнительно вырастет на 0,3 процентного пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Причиной роста инфляции станет усложнение работы предприятий и частичная потеря урожая после подтопления.

– Негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Согласно первым оценкам НБУ, данный теракт спровоцирует дополнительный вклад в инфляцию в этом году на уровне около 0,3 п.п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей, — отметил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

Он уточнил, что долгосрочные разрушительные эффекты от теракта на ГЭС “беспрецедентно масштабны”, но оценить их полностью можно будет со временем.

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, что из-за затопления и осушения земель в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях под риском находятся от 10 до 14% общего урожая овощей.

– Однако нами потери урожая овощей оцениваются несколько меньше – примерно в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика. Хотя может снизиться урожайность в этих областях, – объяснил Николайчук.

Он уточнил, что на подконтрольной Украине территории в зоне риска находятся около 20% баклажанов. Кроме того, под угрозой показатели урожая огурцов, арбузов, помидоров, перца.

Николайчук добавил, что есть потенциал компенсировать эти потери за счет импорта и урожая в других областях Украины.

Читайте также
Треть ожидают улучшения в ближайшие 12 месяцев: украинцы оценили состояние экономики
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець

Инфляция в мае

По оценкам НБУ, темпы роста потребительских цен в Украине снижались быстрее прогнозируемого.

Так, в мае инфляция замедлилась до 15,3% (в годовом исчислении) благодаря достаточному количеству продовольствия и горючего, укреплению наличного курса гривны, улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Несмотря на это, инфляционное давление остается достаточно высоким.

В Нацбанке прогнозируют, что инфляция в Украине продолжит снижаться благодаря падению цен на мировых рынках, монетарной политике и отлаженной логистике.

Однако этот процесс будет медленнее, чем в предыдущие месяцы, по нескольким причинам: в частности, из-за подрыва Каховской ГЭС, повышения отдельных коммунальных тарифов и возвращения довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Ключевым риском для динамики инфляции и экономического развития в Украине является более длительный срок, непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны.

Читайте также
ВВП Украины растет: Шмыгаль озвучил данные за первый квартал
Денис Шмигаль

Источник: НБУ
Інфляція, Война в Украине, Экономика Украины, Каховська ГЕС, НБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Права женщин ВПЛ и их адаптация в сельской местности: советы и удачный опыт активных громад
жінки ВПО у селі
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Истребитель F/A-18 – характеристики, вооружение и цена
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Международные доноры поддержали бюджет Украины на $19,8 млрд с начала года – Пидласа
Роксолана Підласа
Все пойдут! Зинченко ответил, готов ли воевать за Украину
Олександр Зінченко
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Заходят небольшими группами: враг возле Горловки прощупывает позиции ВСУ
війна в Україні
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Цены вырастут: в НБУ рассказали, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на инфляцию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь