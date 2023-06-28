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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар та євро продовжують рости в ціні: курс валют 28 червня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У середу, 28 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,02 грн/€1. Це на 10 копійок більше, ніж день тому.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 28.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,1 41,1
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,20
Долар 36,65 37,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,35
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,25
Долар 36,65 37,55

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
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