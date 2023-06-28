Долар та євро продовжують рости в ціні: курс валют 28 червня
У середу, 28 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,02 грн/€1. Це на 10 копійок більше, ніж день тому.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 28.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,1
|41,1
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,20
|Долар
|36,65
|37,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,25
|Долар
|36,65
|37,55
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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