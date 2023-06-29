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Экономика
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Евро начал дешеветь: какой курс валют 29 июня

Евро начал дешеветь: какой курс валют 29 июня
Фото: Depositphotos

В четверг, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,00 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 29.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,2 41,2
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,2 41,3
Доллар 36,70 37,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,01 41,21
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,35 41,35
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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