Евро начал дешеветь: какой курс валют 29 июня

В четверг, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,00 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 29.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,2 41,2 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,2 41,3 Доллар 36,70 37,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,01 41,21 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,25 41,30 Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,35 41,35 Доллар 36,80 37,50

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.