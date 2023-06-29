Евро начал дешеветь: какой курс валют 29 июня
В четверг, 29 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,00 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем день назад.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 29.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,2
|41,2
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,2
|41,3
|Доллар
|36,70
|37,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,01
|41,21
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,35
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко