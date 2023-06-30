Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня

Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Фото: Pixabay

Сегодня, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 40,00. Вчера курс был таким же.

Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 30.06.2023:

Курс валют в Украине на 30.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Євро 40,30 41,35
Доллар 36,85 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 36,80 37,50
Читайте также
Евро начал дешеветь: какой курс валют 29 июня
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Перед выходными евро в обменниках подорожал: курс валют в Украине 23 июня
євро
Евро и доллар в обменниках немного подорожали: курс валют на 22 июня
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Евро дорожает: курс валют в Украине 21 июня
євро
Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 16 июня
курс євро
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (30.06.2023)
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (30.06.2023)
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь