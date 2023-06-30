Марта Бондаренко, редактор ленты
Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня
Сегодня, 30 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 40,00. Вчера курс был таким же.
Официальный курс американского доллара остается без изменений — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 30.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|40,30
|41,35
|Доллар
|36,85
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|36,80
|37,50
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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