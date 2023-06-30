Наличная гривна укрепляется: курс валют в Украине 30 июня

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Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге

Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС

Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог

Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов

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Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге