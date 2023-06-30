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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Готівкова гривня зміцнюється: курс валют в Україні 30 червня

Готівкова гривня зміцнюється: курс валют в Україні 30 червня
Фото: Pixabay

Сьогодні, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 40,00. Вчора курс був таким самим.

Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.

Який курс валют у банках України 30.06.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 41,35
Долар 36,85 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні
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