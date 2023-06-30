Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готівкова гривня зміцнюється: курс валют в Україні 30 червня
Сьогодні, 30 червня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 40,00. Вчора курс був таким самим.
Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн.
Який курс валют у банках України 30.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30
|41,35
|Долар
|36,85
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|36,80
|37,50
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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