Підвищень податків до кінця війни не планується, крім повернення до довоєнного рівня – Шмигаль

В Україні не планують підвищувати податки до кінця війни, окрім їхнього повернення до довоєнного рівня.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня, – сказав він.

Шмигаль зазначив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено в перші місяці війни.

– Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, впевнений, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії, – підсумував прем’єр-міністр.

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